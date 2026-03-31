ЕС вновь осудил политику Израиля по Западному берегу Иордана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Израиль должен прекратить поселенческую политику на Западном берегу реки Иордан и обеспечить безопасность палестинского мирного населения, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Европейский союз решительно осуждает односторонние действия Израиля по расширению своего присутствия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказал аль-Ануни журналистам во вторник в Брюсселе.

Представитель главы евродипломатии подчеркнул, что ЕС призывает Израиль уважать свои международные обязательства и защищать палестинское население на оккупированных территориях.

"Что касается насильственных действий со стороны израильских поселенцев, мы твердо осудили рост насилия против палестинских гражданских лиц, включая христианское сообщество", - ответил представитель главы дипломатии ЕС на соответствующий вопрос.

Он добавил, что брюссельская дипломатия вновь подтвердила свой призыв к принятию ограничительных мер в отношении агрессивно настроенных поселенцев и всех организаций, которые их поддерживают.

"Этот призыв высокий представитель (ЕС по иностранным делам Кая Каллас - ИФ) повторила на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам, потому что, как вы знаете, для введения санкций необходимо единогласие. 26 государств-членов высказались за принятие дополнительных мер против поселенцев-экстремистов, но нам необходимо получить 27 голосов", - отметил аль-Ануни.