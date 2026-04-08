Кая Каллас посетит Саудовскую Аравию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 8 и 9 апреля посетит Саудовскую Аравию, объявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В Эр-Рияде Каллас встретится с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Также намечена встреча главы европейской дипломатии с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви.

Днем ранее пресс-секретарь Каллас Анитта Хиппер сказала, что высокий представитель ЕС "работает с партнерами по региону". "И мы повторяем, что все участники (конфликта - ИФ) должны проявлять максимум сдержанности", - добавила Хиппер.