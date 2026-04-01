Трамп заявил, что США покинут Иран в течение нескольких недель

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что США достигли своей цели в конфликте с Ираном и планируют завершить его в течение двух или трех недель.

"Я бы сказал, что в течение двух недель, (...) может быть, трех", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, Иран все еще сможет достичь соглашения с Вашингтоном в течение этого периода времени.

"Возможно, мы заключим сделку, потому что они хотят заключить сделку. (...) Но через довольно короткий промежуток времени мы закончим", - отметил он.

"Сейчас у нас произошла смена режима. Смена режима не входила в число моих целей. У меня была одна цель. У них не будет ядерного оружия, и эта цель достигнута. У них не будет ядерного оружия", - добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что другие страны сами должны решать вопрос о будущем судоходства в Ормузском проливе.

"Что произойдет с проливом? Мы не собираемся иметь к этому никакого отношения (...) У нас нет причин это делать", - отметил президент США.