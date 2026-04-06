США продолжили наносить удары по Ирану после спасения американских летчиков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - США продолжают активно наносить удары по целям в Иране, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), подтвердив спасение летчиков сбитого в пятницу иранскими средствами ПВО американского истребителя.

Командование отметило, что американские военнослужащие были благополучно эвакуированы в ходе двух отдельных поисково-спасательных операций на территории Ирана.

"Американские удары по Ирану продолжаются, силы Центрального командования США подрывают способность иранского режима проецировать свою мощь", - говорится в заявлении.