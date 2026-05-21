Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сравнившей торговые отношения блока и Китая с раковой опухолью, вызвало недовольство в Еврокомиссии (ЕК) и у некоторых стран-членов ЕС, сообщает в четверг Politico со ссылкой на источники.

"Эти слова не отражают позицию Еврокомиссии", - заявила изданию представитель ЕК Паула Пинью.

При этом в комиссии осудили формулировку, выбранную Каллас. "Нельзя так говорить, когда ты дипломат. Есть слова, которые можно использовать, чтобы послать определенные сигналы, но нельзя сравнивать страны с заболеваниями", - приводит Politico слова официального лица, знакомого с ситуацией в Еврокомиссии.

Собеседник издания сообщил, что на данный момент уже пять стран ЕС выразили Брюсселю недовольство в связи со словами Каллас. В союзе считают, что подобные недипломатичные заявления нанесут урон отношениям с Пекином.

Ранее Каллас, говоря об отношениях ЕС с Китаем, заявила, что у Европы есть "очень четкое понимание диагноза заболевания". "Если у вас очень тяжелое заболевание, такое как рак, у вас есть два пути: либо увеличить дозу морфия, либо начать химиотерапию", - сказала она.

При этом сторонники главы дипломатии ЕС заявили изданию, что, с их точки зрения, она подняла важную тему. "Все люди, которые видели это выступление, поняли, что она говорила о проблеме торгового дисбаланса ЕС и Китая, о том, как он уничтожает европейское производство и способствует сокращению рабочих мест", - сказал источник из ЕС, близкий к Каллас.