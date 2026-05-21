Иран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ США на свое последнее предложение, сообщает агентство Nour News.

"Основываясь на первоначальном тексте иранской резолюции, включающей 14 пунктов, обмен сообщениями осуществлялся несколько раз", - цитирует агентство Багаи.

"Мы получили мнения американской стороны и изучаем их", - заявил он.

Агентство уточняет, что Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями по поводу формулировок предлагаемого документа о прекращении огня через Пакистан.

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что США передали через Пакистан ответ на направленные ранее Ираном предложения.

Тегеран рассматривает текст, но ответ пока не готов, отметил собеседник агентства.