ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В ОАЭ в четверг раскритиковали учреждение Ираном Управления по делам Персидского залива (PGSA), которое занимается вопросами, связанными с Ормузским проливом и транзитом через него.

"Иранский режим пытается навязать новые реалии, которые обусловлены явным военным поражением, но попытки контроля Ормузского пролива и покушение на морской суверенитет ОАЭ - это лишь несбыточная мечта", - написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в четверг в соцсети X.

Он заявил, что Иран может "вернуть утраченное доверие только за счет уважения суверенитета и истинной приверженности принципам добрососедства".

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана учредил Управление по делам Персидского залива.

Управление опубликовало карту своей зоны ответственности в Ормузском проливе, которая простирается на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе.

Любому судну, намеревающемуся пройти этот участок пролива, "необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение".