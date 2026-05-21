Поиск

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В ОАЭ в четверг раскритиковали учреждение Ираном Управления по делам Персидского залива (PGSA), которое занимается вопросами, связанными с Ормузским проливом и транзитом через него.

"Иранский режим пытается навязать новые реалии, которые обусловлены явным военным поражением, но попытки контроля Ормузского пролива и покушение на морской суверенитет ОАЭ - это лишь несбыточная мечта", - написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в четверг в соцсети X.

Он заявил, что Иран может "вернуть утраченное доверие только за счет уважения суверенитета и истинной приверженности принципам добрососедства".

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана учредил Управление по делам Персидского залива.

Управление опубликовало карту своей зоны ответственности в Ормузском проливе, которая простирается на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе.

Любому судну, намеревающемуся пройти этот участок пролива, "необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение".

Хроника 28 февраля – 21 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Иран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов