Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

США предъявили обвинения Раулю Кастро, Тегеран опубликовал карту контролируемой им зоны в Ормузе, Си Цзиньпин может посетить КНДР уже на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст США обнародовал обвинение против Рауля Кастро в связи с крушением двух американских самолетов в 1996 году. Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает дело незаконным и политически мотивированным.

- Управление по Ормузскому проливу Персидского залива, учрежденное Тегераном, опубликовало карту своей зоны ответственности в водной артерии.

- Вашингтон не пойдет на ослабление санкций в отношении Тегерана до заключения соглашения, заявил Дональд Трамп.

- Армия обороны Израиля находится в состоянии наивысшей готовности в связи с эскалацией вокруг Ирана, заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

- Три человека получили ранения в результате ночной атаки БПЛА на Белгородскую область.

- Минобороны РФ сообщило о переброске ядерных боеприпасов в Белоруссию в рамках учений ядерных сил.

- Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею уже на следующей неделе, сообщило "Ренхап" со ссылкой на источники.

- Администрация Трампа не планирует запрашивать одобрение Конгресса для строительства триумфальной арки в Вашингтоне. В Белом доме считают, что для реализации проекта достаточно полномочий, выданных для другого архитектурного замысла сто лет назад.