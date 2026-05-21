США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Фото: Andrei Pungovschi/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют сократить количество войск, которые могут использоваться для оказания дополнительной поддержки европейским странам НАТО в случае острых кризисных ситуаций или военного нападения на участника альянса, сообщило издание Military Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Пентагон может объявить о значительном сокращении своих обязательств уже в пятницу, однако конкретные детали, включая сроки реализации плана, остаются неясными. Источники подчеркнули, что США ожидают от европейских стран-членов НАТО принятия на себя основной ответственности за безопасность на континенте.

Точный состав этих сил военного времени является строго охраняемой тайной. В рамках так называемой Модели сил НАТО страны-члены альянса определяют резерв доступных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, такого как военное нападение на члена НАТО, отметили источники.

Во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Европе следует однозначно ожидать дальнейшего вывода американских войск, поскольку союзники по НАТО будут обеспечивать большую часть своей обороны.

Между тем, заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, несмотря на то, что европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооруженных сил.

Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении сократить численность американских военнослужащих в Европе примерно на 5 тыс. человек и отменить развертывания армейской бригады в Польше.

Однако, как отмечает издание, ссылаясь на высокопоставленного дипломата НАТО, в альянсе по-прежнему считают, что Соединенные Штаты в любом случае придут на помощь Европе, если она окажется в затруднительном положении.

