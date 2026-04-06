На севере Казахстана прорвало плотину "Шоптыколь"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вблизи села Сабынды Акмолинской области произошел прорыв плотины "Шоптыколь", сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Казахстана.

По данным ведомства, на месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб.

"Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды", - говорится в сообщении.

В свою очередь нацкомпания "КазАвтоЖол" сообщила, что вода распространяется по полям в направлении населенного пункта Сабынды и пересекает республиканскую автомобильную дорогу "Астана - Коргалжын" на 75-м километре.

"В настоящее время дорожные службы Акмолинского областного филиала принимают оперативные меры по обеспечению сохранности республиканской автодороги. Задействовано 14 единиц специализированной техники и более 30 дорожных работников. Осуществляется заготовка и подвоз инертных материалов. На участке в штатном режиме функционирует трехочковая водопропускная труба, обеспечивающая пропуск воды на 100%", - говорится в сообщении компании.