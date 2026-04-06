Китайские авиакомпании в 6 раз повысили топливный сбор на внутренних рейсах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие китайские авиаперевозчики, включая Air China и China Southern Airlines, с 5 апреля увеличили размер топливного сбора для внутренних перелетов, сообщает агентство "Синьхуа".

Теперь надбавка на маршрутах протяженностью до 800 км включительно составляет 60 юаней ($8,7), при перелетах более чем на 800 км – 120 юаней. Ранее взималось соответственно 10 юаней и 20 юаней.

Для авиабилетов, проданных до 4 апреля включительно, в случае внесения в них изменений размер топливного сбора меняться не будет.