Поиск

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили новый рейд в Иран

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 18 часов. Длительный полет обеспечивали американские самолеты-заправщики, поднимавшиеся с авиабаз на Ближнем Востоке.

С субботы на воскресенье в операции в небе над Ираном боевые задачи выполняли сразу четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

 В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

 В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

