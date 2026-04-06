Ближневосточные суверенные фонды вложат $24 млрд в сделку Paramount по покупке WBD

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Paramount Skydance Corp. ведет переговоры с тремя ближневосточными суверенными фондами об их участии в сделке компании по покупке Warner Bros. Discovery (WBD), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Общие вложения трех фондов могут достигнуть $24 млрд, отмечают источники. По их словам, саудовский Public Investment Fund (PIF) согласился инвестировать порядка $10 млрд. Соглашения с катарским госфондом Qatar Investment Authority (QIA) и L'imad Holding Co. (суверенная инвестплатформа Абу-Даби), как ожидается, будут подписаны в понедельник.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. Совет директоров WBD рекомендовал акционерам одобрить сделку, специальное собрание акционеров для голосования по этому вопросу пройдет 23 апреля.

Ближневосточные инвесторы получат доли в объединенной компании, но не будут иметь голосующих прав, отмечает WSJ. Поскольку доля каждого из них будет существенно меньше 25%, участие фондов не потребует проверки со стороны Федеральной комиссии по связи (FCC) США, говорят источники.

Paramount и WBD рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале текущего года. По словам источников, это может произойти уже в июле.