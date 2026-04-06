Тегеран раскритиковал позицию МАГАТЭ по ударам по АЭС "Бушер"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бездействие и отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ ударов по иранской АЭС "Бушер" может побудить США и Израиль и дальше наносить удары по станции, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эсдами в письме главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

"Очевидно, что это бездействие, особенно предвзятые политические интервью СМИ и высказывания генерального директора (...) воодушевили агрессоров продолжать эти беспощадные нарушения, несмотря на международные правила и нормы", - приводит письмо агентство ИРНА в понедельник.

По словам Эслами, отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ "равносильно соучастию в преступлении" и дискредитирует агентство. Он добавил, что решение МАГАТЭ ограничиться выражением глубокой обеспокоенности без прямого осуждения ударов - недостаточно решительная позиция.

Глава ОАЭИ назвал удары в районе первого энергоблока "Бушера" прямым нарушением международного права и военным преступлением. Он подчеркнул, что удары по АЭС могут привести к широкомасштабному выбросу радиоактивных материалов, что приведет к непоправимым последствиям для людей, окружающей среды и соседних стран.

В субботу ОАЭИ проинформировала, что близ АЭС "Бушер" разорвался снаряд. Ущерб нанесен зданию, в котором располагаются вспомогательные службы станции. Погиб один сотрудник. Угроз ядерной безопасности нет, станция продолжает вырабатывать электричество, отмечалось в сообщении.