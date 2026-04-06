В Швеции из-за непогоды без света остались десятки тысяч домохозяйств

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Обрушившийся на Швецию шторм "Дэйв" привел к сбоям в подаче электроэнергии и частично нарушил движение железнодорожного транспорта, сообщает телекомпания SVT.

Согласно ее информации, в ночь на понедельник без электричества осталось около 30 тыс. домохозяйств, а энергетическая компания Svenska Kraftnat объявила, что сильный ветер задерживает ремонтные работы.

Кроме того, в понедельник утром из-за повреждений путей было приостановлено движение поездов между Гётеборгом и Скёвде, сообщается о сбоях и в ряде других мест.

Из-за упавших на дороги деревьев затруднено также автомобильное движение.

"Дэйв" обрушился на Швецию в выходные, основной удар пришелся на южные и западные районы.

Согласно предварительным оценкам Шведского метеорологического института, накануне скорость порывов ветра доходила до 40 метров в секунду, что эквивалентно порывам урагана.