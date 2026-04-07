Поиск

Израильские военные советуют иранцам во вторник "держаться подальше" от поездов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), участвующая в операции против Ирана, во вторник призвала иранцев держаться подальше от железнодорожных путей и не использовать поезда для путешествий.

"Дорогие граждане, ради вашей безопасности мы убедительно просим вас с этого момента и до 21:00 по иранскому времени (20:30 по Москве - ИФ) воздержаться от использования поездов для поездок по Ирану", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в социальной сети X.

Израильские военные предупреждают, что в течение вторника нахождение в поездах и неподалеку от путей "подвергает вашу жизнь опасности".

США и Израиль систематически наносят удары по объектам иранской инфраструктуры, в том числе транспортной. В частности, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что уничтожили десятки самолетов и вертолетов Ирана, а также нанесли удары по трем аэропортам Тегерана.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

