В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Два моста в Иране подверглись ударам Израиля и США, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на иранское агентство ИРНА.

"Атаковали железнодорожный мост в городе Кашан", - заявил замглавы провинции Исфахан Акбар Салехи.

По данным иранской стороны, атака на этот мост привела к гибели двух человек, еще трое получили ранения.

Ранее во вторник власти Ирана сообщили об атаке на мост у иранского города Кум.

Израильские военные предупреждали граждан воздержаться во вторник от использования поездов для поездок по Ирану.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.