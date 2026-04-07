Доха предупредила о риске неконтролируемого развития событий на Ближнем Востоке

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил на пресс-конференции, что из-за конфликта с Ираном ситуация в ближневосточном регионе может скоро стать неконтролируемой.

"Если эскалация будет бесконтрольно продолжаться, то мы окажемся в положении, когда ситуацию в регионе уже невозможно будет контролировать. Мы очень близки к этому моменту", - сказал он.

"Мы не прекращаем призывать стороны к поиску выхода, способа завершения войны, пока не стало слишком поздно", - добавил дипломат.

Он подчеркнул недопустимость атак на гражданские и энергетические объекты.