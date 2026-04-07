Поиск

В Иране заявили, что Тегеран не дрогнет перед риторикой Трампа про каменный век

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Один из помощников президента Ирана Масуда Пезешкиана Мохаммед Реза Ареф заявил, что Тегеран не стоит запугивать угрозами президента США Дональда Трампа вернуть страну в каменный век.

В миреТрамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"Читать подробнее

"Цивилизация, пережившая тысячелетия потрясений и заблуждений противников, не дрогнет перед риторикой Трампа о каменном веке", - написал Ареф в соцсети X.

"Наш ответ на жестокость врага - твердо отстаивать наши национальные интересы и полагаться на внутреннюю силу великого иранского народа", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

 РФ и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

 Tehran Times сообщает, что власти Ирана не закрыли каналы связи с США

СМИ сообщили о прекращении Ираном всех контактов с США

Израиль нанес удары по 10 ключевым мостам и железнодорожным путям в Иране

Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

 Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

 Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
