В Иране заявили, что Тегеран не дрогнет перед риторикой Трампа про каменный век

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Один из помощников президента Ирана Масуда Пезешкиана Мохаммед Реза Ареф заявил, что Тегеран не стоит запугивать угрозами президента США Дональда Трампа вернуть страну в каменный век.

"Цивилизация, пережившая тысячелетия потрясений и заблуждений противников, не дрогнет перед риторикой Трампа о каменном веке", - написал Ареф в соцсети X.

"Наш ответ на жестокость врага - твердо отстаивать наши национальные интересы и полагаться на внутреннюю силу великого иранского народа", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.