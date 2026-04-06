Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он.

Накануне Трамп написал с использованием ненормативной лексики в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

 Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8917 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1405 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
