Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он.

Накануне Трамп написал с использованием ненормативной лексики в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.