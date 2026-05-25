Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

Под завалами могут оставаться не менее 18 человек

Вид с воздуха на обломки здания, обрушившегося 24 мая 2026 года в городе Анхелес на Филиппинах Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении строящегося здания в городе Анхелес (Филиппины) увеличилось до трёх, сообщает GMA News со ссылкой на управление Бюро противопожарной защиты по региону.

По данным ведомства, спасатели обнаружили под завалами тело ещё одного человека в ходе продолжающихся поисково‑спасательных и восстановительных работ. Уточняется, что погибший был одним из двух человек, которых спасатели пытались извлечь из сектора, где конструкции оставались нестабильными.

По информации властей, под завалами могут оставаться не менее 18 человек. Большинство пропавших - рабочие строительной площадки; также сообщается об исчезновении одного уличного торговца.

Спасатели продолжают разбор завалов вручную из‑за риска повторного обрушения. Тяжёлая техника находится в резерве и может быть задействована только после стабилизации металлических конструкций. Для поиска возможных выживших применяются тепловизоры и кинологические расчёты.

Местные жители из близлежащих домов были эвакуированы из-за угрозы дальнейшего разрушения. Посольство Малайзии взаимодействует с властями по поводу гибели иностранного гражданина, ставшего одной из жертв инцидента.

Об обрушении строящегося девятиэтажного здания в городе Анхелес стало известно утром 24 мая. Отмечалось, что под завалами могут находиться от 30 до 40 рабочих. Власти Анхелеса информировали о спасении 24 человек.