Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин нанесет государственный визит в Казахстан 27-29 мая, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

"27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

28 мая с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, отмечается в сообщении.