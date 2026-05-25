Поиск

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин нанесет государственный визит в Казахстан 27-29 мая, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

"27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

28 мая с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, отмечается в сообщении.

Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов