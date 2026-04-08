Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне на фоне критики НАТО американским президентом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте начнет в среду свой визит в США, который продлится до 12 апреля, объявила штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

"Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом", - говорится в пресс-релизе организации.

В нем сообщается, что 9 апреля Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом фонда президента Рональда Рейгана.

С 10 по 12 апреля генсек НАТО будет участвовать в конференции Бильдербергского клуба.

Встречи Рютте с руководством США состоятся после того, как Трамп неоднократно и в жесткой форме критиковал позицию европейских союзников по НАТО за отказ ввязываться в военные действия на Ближнем Востоке, предпринятые Соединенными Штатами и Израилем.

Американский президент заявлял, что может сократить расходы на НАТО. Он критиковал союзников за нежелание участвовать в операциях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе и грозил прекратить поставки оружия для Украины через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), финансируемый Европой.

По мнению Трампа, НАТО запятнала свою репутацию, когда отказалась помогать США разблокировать Ормузский пролив.

"Этот след никогда не исчезнет из моей памяти", - сказал он 6 апреля в Белом доме, говоря о реакции НАТО на просьбу США помочь в разблокировке Ормузского пролива.

Трамп подчеркнул, что "очень разочарован" альянсом. "Они сначала говорили: мы сделаем это, мы сделаем то... Но на самом деле они изо всех сил старались не помогать нам", - отметил он.

При этом президент повторил, что Россия не опасается НАТО, и снова заявил, что альянс - это "бумажный тигр".

Однако генсека НАТО Рютте он назвал "отличным парнем" и добавил, что тот приедет на встречу 8 апреля.

