Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность выхода США из альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Как я понимаю, он обсудит это через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите позицию от самого президента", - сказала она на брифинге в среду, отвечая на вопрос, по-прежнему ли актуально желание Трампа выйти из НАТО.

Ранее сообщалось, что Рютте и Трамп встретятся в среду в Белом доме и обсудят в том числе разногласия между США и НАТО по поводу ситуации с Ираном.