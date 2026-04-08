КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря в среду, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил ракеты, запущенные из района Вонсан на севере страны, около 8:50 утра (02:50 по Москве) в среду.

"Наши военные поддерживают твердую готовность, в то же время тесно обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами на фоне усиленного наблюдения за дополнительными пусками", - цитирует "Ренхап" заявление военных.

В последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря 14 марта, когда проходили ежегодные весенние военные учения Южной Кореи и США.