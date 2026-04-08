В Сеуле прошло экстренное совещание управления нацбезопасности после сообщений о запуске ракет КНДР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Управление национальной безопасности при администрации президента Южной Кореи провело экстренное совещание после сообщений о запуске ракет, произведенном КНДР в среду утром.

Согласно агентству "Ренхап" на встрече присутствовали официальные лица из министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Они заявили, что запуск Пхеньяном баллистических ракет был "провокационным актом, который нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", и призвали КНДР немедленно прекратить подобные действия.

Управление национальной безопасности также дало указание соответствующим органам усилить военную готовность Южной Кореи, учитывая продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Ренхап" уточняет, что южнокорейские военные обнаружили утром в среду запуск с территории КНДР в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности.

По оценкам южнокорейских военных, ракеты пролетели около 240 км.

Это стало четвертым запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году.