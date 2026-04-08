В Сеуле прошло экстренное совещание управления нацбезопасности после сообщений о запуске ракет КНДР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Управление национальной безопасности при администрации президента Южной Кореи провело экстренное совещание после сообщений о запуске ракет, произведенном КНДР в среду утром.

Согласно агентству "Ренхап" на встрече присутствовали официальные лица из министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

В миреКНДР произвела запуск нескольких баллистических ракетЧитать подробнее

Они заявили, что запуск Пхеньяном баллистических ракет был "провокационным актом, который нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", и призвали КНДР немедленно прекратить подобные действия.

Управление национальной безопасности также дало указание соответствующим органам усилить военную готовность Южной Кореи, учитывая продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Ренхап" уточняет, что южнокорейские военные обнаружили утром в среду запуск с территории КНДР в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности.

По оценкам южнокорейских военных, ракеты пролетели около 240 км.

Это стало четвертым запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году.

КНДР Пхеньян Сеул Южная Корея
Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

 Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

 Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

 Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

 Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

 Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

 Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1463 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8937 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
