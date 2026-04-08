В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

США заранее согласовали с Израилем двухнедельное прекращение огня с Тегераном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран согласился вновь открыть Ормузский пролив, не добившись исполнения ни одного из своих предварительных требований, сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, Иран "открывает Ормузский пролив, не получив заранее ни одного из своих требований, таких как обязательство об окончательном прекращении войны, выплате репараций, отмене жестких санкций против него и многое другое".

"Иран отказался от своих требований и уступил требованию открыть пролив на фоне массового разрушения инфраструктуры режима с начала войны и особенно в последние дни", - заявил израильский чиновник.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Израилю, что в ходе предстоящих переговоров Вашингтон будет настаивать, чтобы Иран вывез все ядерные материалы из страны, прекратил обогащение урана, "устранил угрозу баллистических ракет и многое другое".

"Это общие цели Израиля и США", - подчеркнул чиновник.

Также он сообщил, что США заранее согласовали с Израилем двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
