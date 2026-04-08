Израиль поддержал перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространяется

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг заявление премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

"Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан", - подчеркнули в канцелярии.

При этом там отметили, что Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня.

"Израиль поддерживает решение президента (США Дональда - ИФ) Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

Отмечается, что "Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира".

В заявлении подчеркивается: США сообщили Израилю, что привержены достижению этих целей на предстоящих переговорах с Ираном.

Ранее в среду премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном распространяется и на Ливан. "Рад объявить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие страны, которое вступает в силу немедленно", - отмечалось в заявлении Шарифа.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан Иран
