Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке.

"Большой день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! Как и со всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с затором в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. (...) Это может стать золотым веком для Ближнего Востока!" - написал Трамп в Truth Social.

Он отметил, что США "будут рядом", чтобы "убедиться, что все идет хорошо".

"Я уверен, что так и будет", - подчеркнул Трамп.

Ранее президент США выразил готовность к переговорам с Тегераном на основе переданных им предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану "с учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.