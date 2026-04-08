Генсек ООН, Египет и страны АТР приветствуют перемирие США и Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, МИД Египта, а также правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона приветствовали соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

"Генеральный секретарь приветствует объявление Соединенными Штатами и Ираном о двухнедельном прекращении огня", - заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что Гутерриш "призывает все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства по международному праву и соблюдать условия прекращения огня, чтобы проложить путь к прочному и всеобъемлющему миру в регионе".

В МИД Египта сообщили, что договоренность о прекращении огня "представляет собой очень важную возможность, которой необходимо воспользоваться, чтобы освободить место для переговоров, дипломатии и конструктивного диалога". По мнению министерства, перемирие должно основываться на полной приверженности "прекращению военных операций и уважению свободы международного судоходства". Египет совместно с Пакистаном и Турцией продолжит усилия "по укреплению безопасности и стабильности в регионе". Кроме того, в Каире считают, что переговоры между США и Ираном "должны учитывать законные интересы безопасности" стран Персидского залива.

Соглашение о двухнедельном прекращении огня поддержали и в правительстве Австралии.

"Австралийское правительство уже некоторое время призывает к деэскалации и прекращению конфликта, - напомнили премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг в совместном заявлении. - Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива в сочетании с его нападениями на коммерческие суда, гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты вызывает беспрецедентные потрясения в энергоснабжении и влияет на цены на нефть и топливо".

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс написал в соцсети X: "Хотя это обнадеживающие новости, в ближайшие дни предстоит проделать значительную работу, чтобы обеспечить прочное прекращение огня".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара оценил достигнутые договоренности как "позитивное событие". "Мы надеемся, что они достигнут соглашения", - добавил он.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что договоренность о временном прекращении огня является "хорошим предзнаменованием для восстановления мира и стабильности не только в регионе, но и во всем остальном мире".

"Мы искренне надеемся, что переговорный процесс будет вестись добросовестно, с твердой решимостью добиваться долгосрочного урегулирования проблем, с которыми в настоящее время сталкивается регион, - заявил он. - Мирные переговоры не могут увенчаться успехом, если они сопровождаются обманом и двойной игрой".