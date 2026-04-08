Вэнс, Уиткофф, Кушнер отправятся в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду.

"Я могу объявить, что президент отправляет переговорную команду во главе с Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером в Исламабад на переговоры в выходные. Первый раунд переговоров намечен на утро субботы по местному времени, и мы ожидаем этих встреч", - заявила Левитт.