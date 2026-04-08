Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер представят американскую сторону на планируемых в Пакистане переговорах с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.

В миреВэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с ИраномВэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с ИраномЧитать подробнее

"У нас будут на месте Уиткофф, Кушнер. Может, вице-президент США Джей Ди Вэнс, я не знаю. Это вопрос безопасности", - сказал Трамп.

Он заверил, что переговоры лицом к лицу представителей США и Ирана пройдут очень скоро.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Джаред Кушнер Дональд Трамп Стив Уиткофф
В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой

Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии атакован беспилотником

Израиль продолжит наносить удары по ливанской "Хезболле"

Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1494 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов