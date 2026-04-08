Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер представят американскую сторону на планируемых в Пакистане переговорах с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.

"У нас будут на месте Уиткофф, Кушнер. Может, вице-президент США Джей Ди Вэнс, я не знаю. Это вопрос безопасности", - сказал Трамп.

Он заверил, что переговоры лицом к лицу представителей США и Ирана пройдут очень скоро.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.