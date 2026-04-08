Поиск

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран остановил проход судов через Ормузский пролив в связи с действиями Израиля в Ливане, сообщает в среду агентство Fars.

"Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив был остановлен", - говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, что Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана.

Источник также сообщил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы".

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

