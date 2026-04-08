Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска остаются в боевой готовности, несмотря на объявленное президентом США двухнедельное прекращение огня с Ираном, заявил в среду на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

Генерал приветствовал достигнутые договоренности с Ираном, но отметил, что "прекращение огня - это пауза".

Американские войска "остаются в готовности, если им будет отдан приказ или их призовут возобновить боевые действия с той же скоростью и точностью, которые мы демонстрировали в течение последних 38 дней", сказал он. "Мы надеемся, что этого не произойдет", - добавил генерал.

Вместе с тем председатель ОКНШ считает, что военные цели, поставленные президентом США Дональдом Трампом по уничтожению иранского потенциала баллистических ракет и беспилотников, иранского военно-морского флота и оборонно-промышленной базы, американскими войсками были достигнуты.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
