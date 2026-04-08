КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил ответными действиями в случае, если удары Израиля по Ливану не прекратятся, передает в среду агентство "Тасним".

"Если агрессия против дружественного Ливана немедленно не будет прекращена, мы выполним долг и нанесем такой ответ агрессорам в регионе, о котором они пожалеют", - цитирует агентство заявление КСИР.

Представители КСИР подчеркивают, что Израиль начал "бойню"в Бейруте , "когда еще не прошло и нескольких часов с момента соглашения о перемирии".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем сотне командных центров и военных объектов "Хезболлы".

Местные СМИ сообщают о сотнях погибших и раненых.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Израиль Ливан
