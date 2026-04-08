Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что для американской стороны есть только один список базовых положений по теме ближневосточного урегулирования, и именно они будут стоять на повестке переговоров с Ираном.

"Есть только один состав имеющих значение пунктов, приемлемых для США, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверьми на этих переговорах. Эти пункты - основа, благодаря которой мы согласились на прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом он заявил, что разные люди обнародуют многочисленные версии подобных договоренностей, и эти лица "во многих случаях являются беспросветными мошенниками, шарлатанами или и того хуже". Президент пообещал, что впоследствии их разоблачат.

Обнародованные Ираном предложения из 10 пунктов по урегулированию не являются тем планом, который США расценивают в качестве основы для диалога, заявлял ранее изданию The New York Times неназванный представитель Белого дома.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон, согласно заверениям Тегерана, принял предложение Тегерана по урегулированию. В заявлении утверждалось, что США признали право Ирана на обогащение урана, контроль Ирана над Ормузским проливом и готовы снять санкции с Тегерана.

Однако затем Трамп заявил, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана. Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.