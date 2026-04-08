В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана настаивают, что их участие в переговорах с США в Исламабаде будет зависеть от прекращения боевых действий на территории Ливана, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В миреИзраиль продолжит наносить удары по ливанской "Хезболле"Читать подробнее

"По словам лиц, знакомых с темой, Иран заявил посредникам в регионе, что условием его переговоров с чиновниками США в Исламабаде является прекращение огня в Ливане. Иранская сторона предупредила, что она также может отказаться от решения вновь открыть Ормузский пролив", - информирует WSJ.

При этом иранская сторона заверила, что она продолжит атаковать страны региона, включая Израиль, если тот продолжит удары по Ливану и Ирану.

Также в среду премьер Пакистана Шахбаз Шариф призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность с целью дать шанс дипломатии.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

Президент США Дональд Трамп впоследствии также сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.

Тем не менее "Тасним" со ссылкой на источник из числа иранских официальных лиц передавало, что Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана. Он также сообщил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия, иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

