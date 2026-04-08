Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран потребует, чтобы судоходные компании платили пошлину в криптовалюте в размере $1 за баррель за проход танкеров через Ормузский пролив, сообщает в среду Financial Times (FT).

Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил изданию, что Иран хочет взимать плату за проход с любого танкера и проводить оценку каждого судна.

"Ирану необходимо контролировать, какие суда минуют пролив, с целью убедиться, чтобы эти две недели перемирия не использовали для перевозки оружия", - сказал Хоссейни.

По его словам, тариф за груженные нефтью суда составит $1 за баррель нефти, в то время как пустые танкеры могут проходить бесплатно.

"Через пролив может проходить все, но процедура для каждого судна займёт время, и Иран не спешит", отметил собеседник газеты.

Хоссейни также сказал, что каждый танкер должен отправить властям электронное письмо с информацией о грузе, после чего Иран сообщит размер пошлины, подлежащей оплате в криптовалютах.

"После получения письма и завершения оценки Иран даёт судам несколько секунд на оплату в биткоинах, что обеспечивает невозможность их отслеживания или конфискации из-за санкций", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном. Он объявил, что удары по этой стране будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США. При этом до этого Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив
