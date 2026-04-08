США перебросили на Ближний Восток для усиления авиационной группировки 12 штурмовиков A-10

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон в среду перебросил на Ближний Восток для усиления американской авиационной группировки эскадрилью из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Они были размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С их прибытием США в два раза увеличили количество этих боевых самолетов в регионе.

Ранее они временно находились на британской авиабазе Лейкенхит, куда прибыли из США. Их трансатлантический перелет обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II предназначены для огневой поддержки наземных войск и поражения ударных беспилотников. В этих целях они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты также развернуты на авиабазах Овда в Израиле и Принц Султан в Саудовской Аравии.

Новости

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1502 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8946 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов