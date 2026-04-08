США перебросили на Ближний Восток для усиления авиационной группировки 12 штурмовиков A-10

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон в среду перебросил на Ближний Восток для усиления американской авиационной группировки эскадрилью из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Они были размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. С их прибытием США в два раза увеличили количество этих боевых самолетов в регионе.

Ранее они временно находились на британской авиабазе Лейкенхит, куда прибыли из США. Их трансатлантический перелет обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II предназначены для огневой поддержки наземных войск и поражения ударных беспилотников. В этих целях они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты также развернуты на авиабазах Овда в Израиле и Принц Султан в Саудовской Аравии.