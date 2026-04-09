ЕБРР направит 5 млрд евро на поддержку стран, пострадавших от войны с Ираном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о намерении в 2026 году выделить 5 млрд евро на поддержку экономик стран, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно информации банка, ЕБРР запустил программу реагирования на конфликт для поддержки стран и клиентов, пострадавших от войны на Ближнем Востоке, а также соседних государств, сталкивающихся с косвенными последствиями кризиса.

"Хотя ситуация остается нестабильной и крайне неопределенной, экономические и социальные последствия конфликта уже ощущаются во многих странах-членах банка в виде нарушения торговых маршрутов, энергетических и сырьевых шоков, ослабления доверия инвесторов и более широких издержек для населения. Однако масштабы последствий будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели и месяцы", - отмечает банк.

В рамках мер реагирования основное внимание будет уделено странам, непосредственно пострадавшим от конфликта - Ираку, Иордании, Ливану, а также группе пострадавших соседних стран, включая Египет, Турцию, Азербайджан и Армению.

ЕБРР также готов оказать поддержку всем остальным странам, где осуществляет операции, пострадавшим от проблем в сфере экономической безопасности и возникающих макроэкономических последствий.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что банк обладает необходимыми возможностями для реализации контрциклических мер.

Данный подход будет состоять из двух этапов. Первый этап включает оказание немедленной помощи путем поддержки экономической активности, содействия стабилизации финансового сектора и обеспечения бесперебойности основных услуг. Второй - закладку фундамента для роста и устойчивого восстановления пострадавших экономик.

Ключевыми направлениями поддержки являются обеспечение энергетической безопасности посредством предоставление краткосрочной ликвидности энергетическим компаниям и ускорение перехода к диверсифицированным устойчивым энергосистемам, а также помощь государственным предприятиям для бесперебойных поставок товаров первой необходимости и проведения долгосрочных реформ управления.

В частном секторе основное внимание будет уделено предоставлению оборотного капитала компаниям для преодоления рыночной волатильности, в то время как в сфере инфраструктуры и логистики приоритетами остаются развитие торговых маршрутов, продовольственная безопасность и цифровые решения.

Кроме того, поддержка включает развитие человеческого капитала через сохранение доступа к рабочим местам, финансам и услугам при одновременной защите уязвимых групп населения.