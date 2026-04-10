Европейские рынки акций в основном завершили торги четверга в минусе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в четверг в минусе после существенного роста по итогам предыдущей сессии.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,15%, до 612,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,05%, германский DAX - 1,14%, французский CAC 40 - 0,22%, испанский IBEX 35 - 0,15%, итальянский FTSE MIB - вырос на 0,5%.

Оптимизм инвесторов по поводу объявленного накануне двухнедельного перемирия между США и Ираном, оказавший поддержку рынкам акций в среду, угас после заявлений Тегерана о том, что условия прекращения огня были нарушены ударами Израиля по Ливану.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США на этом фоне, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о перемирии, пригрозив в противном случае масштабными ударами. У Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен", написал он в соцсети Truth Social.

Цены на нефть возобновили рост в четверг, стоимость WTI вновь поднялась выше $100 за баррель. Это поддержало акции в нефтяном секторе и спровоцировало снижение котировок бумаг компаний, потребляющих крупные объемы энергоресурсов, например, Airbus (-2,5%) и Siemens (-2,1%).

Рыночная стоимость BP Plc увеличилась на 3,2%, Shell - на 1,4%, TotalEnergies - на 2,7%, Eni - на 4%, Repsol - на 1,6%, Equinor - на 4,8%.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 вошли бумаги Var Energi (+5,6%), Aker BP (+5,5%), Vallourec (+5,5%), в лидерах снижения оказались акции Alstom (-8,5%), Entain Plc (-8,4%), SAP SE (-6,8%).

Заметно подешевели бумаги авиакомпаний, в том числе, Lufthansa - на 3,2%, easyJet - на 2,6%, Ryanair Holdings - на 3,5%, International Consolidated Airlines Group - на 0,5%.

Капитализация Mercedes-Benz опустилась на 2,1%. Германский автопроизводитель в первом квартале 2026 года сократил продажи легковых автомобилей на 6%, до 419,4 тыс.

Акции других представителей сектора также снизились в цене, в том числе, Volkswagen (на 1,5%), Daimler Truck (на 0,4%), BMW (на 0,1%), Renault - на 1,8%.

Стоимость бумаг Raiffeisen Bank International опустилась на 0,9%. Австрийский банк объявил о покупке более мелкого конкурента Addiko Bank за 449,5 млн евро. Акции Addiko Bank по итогам торгов в Вене в четверг подешевели на 5,4%.