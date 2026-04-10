Бессент обсудил с главами ведущих банков США киберриски вокруг модели Anthropic

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе собрал руководителей крупнейших американских банков для обсуждения киберрисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В число участников встречи вошли руководители Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Co. Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон также был приглашен на встречу, но не смог принять в ней участие.

Мероприятие также посетил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

По словам источников агентства Bloomberg, также сообщившего об экстренной встрече, Бессент собрал представителей банков, чтобы убедиться, что они осведомлены о потенциальных рисках и принимают меры для защиты своих систем.

Созыв такой встречи показывает серьезную обеспокоенность властей США возможностями последней модели Anthropic, в частности ее продвинутой способностью выявлять уязвимости в киберзащите, которая может быть использована злоумышленниками, отмечает FT.

Руководители банков уже много лет предупреждают о киберрисках, с которыми сталкивается финансовая система. В ходе ежегодного обращения к акционерам, опубликованного ранее на этой неделе, Даймон подчеркнул, что "это по-прежнему один из наших крупнейших рисков", добавив, что "ИИ почти наверняка усилит угрозу".

В минувший вторник Anthropic открыла доступ к своей новой ИИ-модели Claude Mythos Preview ограниченному кругу партнеров, включая Amazon.com Inc., Apple Inc. и Microsoft Corp., чтобы дать им преимущество в выявлении и устранении уязвимостей.

Mythos является универсальной моделью, возможности которой выходят за рамки кибербезопасности. Это первый случай, когда Anthropic ограничила доступ к новой модели.

"ИИ-модели достигли такого уровня, что способны превосходить всех, кроме самых высококвалифицированных специалистов, в обнаружении и эксплуатации уязвимостей в ПО", - заявила Anthropic, анонсируя релиз модели.

Компания сообщила, что Mythos уже выявила тысячи серьезных уязвимостей, в том числе "в каждой крупной операционной системе и веб-браузере", причем некоторые из них оставались незамеченными годами.

Anthropic заявила также, что обсуждала с представителями правительства США возможности новой модели в сфере кибербезопасности.

Опасения по поводу безопасности разработок компании усилили два недавних инцидента с утечкой информации ИИ-стартапа, включая связанные с Mythos документы и исходный код ассистента Claude, в интернет, отмечает FT.

США Bank of America Citigroup Goldman Sachs Wells Fargo Anthropic Скотт Бессент
