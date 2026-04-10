Дипломатия ЕС готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дипломатия Евросоюза стремится способствовать достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Евросоюз готов внести свой вклад во все дипломатические усилия с целью снизить напряженность и гарантировать надежное решение с целью положить конец боевым действиям", - сказал он.

Именно в этом духе, по его словам, проходили визиты высокого представителя ЕС по иностранным делам Каллас в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Речь, в частности, шла о том, чтобы выразить свою солидарность стратегическим партнерам Евросоюза, которые пострадали в результате израильских атак. Дискуссии затрагивали главным образом усилия по деэскалации и прекращение огня, установленное между США и Ираном, сообщил аль-Ануни.

"Были также высказаны все обеспокоенности ЕС относительно Ирана. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы Иран не имел доступа к ядерному оружию. Мы должны положить конец такой деятельности по дестабилизации, а также по оказанию помощи терроризму", - продолжил он.

Кроме того, в сферу внимания дипломатии ЕС входят угрозы иранской программы баллистических ракет и гибридных действий со стороны Тегерана, "имеющих последствия для безопасности и стабильности Европейского союза".

"И мы также желаем гарантировать свободу мореплавания в Ормузском проливе в соответствии с международным правом и морским правом", - резюмировал аль-Ануни.

Евросоюз Иран США Ормузский пролив Ануар аль-Ануни
