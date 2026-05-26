Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

К 18:14 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,68 (2,79%), до $98,82 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $7,4 (7,1%), до $96,14 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $4,23 (4,38%), до $92,37 за баррель. В минувшую пятницу контракт подорожал на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

"Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

По ее словам, военные сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением действующего между США и Ираном режима прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

Он снова повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

"Я настроен скептично. Нам постоянно говорят, что сделка близка, но как выглядит эта сделка? Это самое важное. Также есть вопросы по поводу сроков открытия Ормузского пролива. Мы очень многого не знаем", - отметил Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.

В настоящий момент "слишком рано говорить о том, что сделка будет достигнута, и тем более о том, что её условий будут придерживаться", написал Сол Кавонич из MST Marquee.

"Обе стороны в последние месяцы неоднократно говорили о прогрессе на переговорах, а также об открытии Ормузского пролива, чего до сих пор не случилось", - добавил он.