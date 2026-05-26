Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

Новинка не впечатлила инвесторов, акции компании упали на 6%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спорткаров Ferrari NV представил свой первый полностью электрический автомобиль, который не впечатлил инвесторов. Акции компании падают в начале торгов во вторник.

Пятиместный автомобиль Luce обладает необычным для Ferrari футуристичным дизайном, разработанным бывшим главным дизайнером Apple Inc. Джони Айвом. Максимальная скорость машины составляет 310 км/ч, а с нуля до 100 км/ч она разгоняется всего за 2,5 секунды за счет электромотора - быстрее, чем 12-циллиндровый Purosangue. Её стоимость составит 550 тыс. евро, что сделает Luce одной из самых дорогих моделей Ferrari.

Luce выглядит как "гибрид электрической Honda Accord EV с Tesla 3", написал Пьер-Оливье Эссиг из AIR Capital.

Стратегия Ferrari предусматривает, что 20% продаваемых моделей будут полностью электрическими к 2030 году. При этом 40% машин будут оснащены двигателями внутреннего сгорания, а оставшиеся 40% будут гибридами. Компания продает менее 14 тыс. машин в год, и такая эксклюзивность и высокая стоимость являются ключевыми факторами в её успешной бизнес-модели. Ferrari является крупнейшим по капитализации автопроизводителем Европы.

Слабым местом для Ferrari могут стать перепродажи электрокаров, поскольку машины с электроприводом со временем теряют в стоимости сильнее, чем автомобили с бензиновыми двигателями, отмечает The Wall Street Journal. Вторичный рынок важен для итальянской компании, которая утверждает, что около 90% всех произведенных ею автомобилей все еще на ходу. Ранее компания постаралась продлить жизнь своим гибридам, включив в расширенную страховку замену батарей каждые восемь лет. Такая же услуга будет распространяться и на Luce.

Акции Ferrari во вторник дешевеют на 6%. С начала года рыночная стоимость компании просела на 8,9%, до 73,3 млрд евро.