Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступает в силу в субботу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступает в силу в субботу в 16:00 мск и продлится до исхода дня 12 апреля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это решение носит гуманитарный характер, так как Пасха - святой праздник как для россиян, так и для украинцев.

Как стало известно в четверг вечером, президент отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

В то же время войскам приказано быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины, а также любые ее агрессивные действия.

Кроме того, российская сторона исходит из того, что Киев последует примеру Москвы.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявленное Россией перемирие, заявил, что готов к зеркальным шагам.

Отвечая на вопрос журналистов в пятницу о продления перемирия после Пасхи, Песков заявил, что в Москве хотят не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

"Этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно", - заметил представитель Кремля.

Путин объявлял пасхальное перемирие и в 2025 году. Тогда оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По его окончании в Москве заявили о почти пяти тысячах нарушений режима прекращения огня с украинской стороны.

Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

 Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

 Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Трамп назвал переговоры залогом выживания для Ирана

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

 Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1560 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов