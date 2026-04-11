Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступает в силу в субботу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступает в силу в субботу в 16:00 мск и продлится до исхода дня 12 апреля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это решение носит гуманитарный характер, так как Пасха - святой праздник как для россиян, так и для украинцев.

Как стало известно в четверг вечером, президент отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову на этот период остановить боевые действия на всех направлениях.

В то же время войскам приказано быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины, а также любые ее агрессивные действия.

Кроме того, российская сторона исходит из того, что Киев последует примеру Москвы.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявленное Россией перемирие, заявил, что готов к зеркальным шагам.

Отвечая на вопрос журналистов в пятницу о продления перемирия после Пасхи, Песков заявил, что в Москве хотят не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

"Этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно", - заметил представитель Кремля.

Путин объявлял пасхальное перемирие и в 2025 году. Тогда оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По его окончании в Москве заявили о почти пяти тысячах нарушений режима прекращения огня с украинской стороны.