Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие всего мира 11 апреля готовятся отметить главный христианский праздник - Пасху, которой традиционно предшествует Великая суббота - торжественный день, именуемый также Тихой субботой.

На сегодняшней утренней службе духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.

Великая суббота - время покоя, радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения - яиц, куличей и пасх.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи происходит торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем паломники из разных стран доставляют к себе на родину к началу ночного богослужения. В этом году Фонд Андрея Первозванного, по многолетней традиции, доставит огонь от Гроба Господня к пасхальному богослужению в Москве и в полсотни других городов России.

Главная праздничная служба в столице начнется, как обычно, в Великую субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.