Поиск

Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие всего мира 11 апреля готовятся отметить главный христианский праздник - Пасху, которой традиционно предшествует Великая суббота - торжественный день, именуемый также Тихой субботой.

На сегодняшней утренней службе духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.

Великая суббота - время покоя, радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения - яиц, куличей и пасх.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи происходит торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем паломники из разных стран доставляют к себе на родину к началу ночного богослужения. В этом году Фонд Андрея Первозванного, по многолетней традиции, доставит огонь от Гроба Господня к пасхальному богослужению в Москве и в полсотни других городов России.

Главная праздничная служба в столице начнется, как обычно, в Великую субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

 Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Трамп назвал переговоры залогом выживания для Ирана

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

 Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1560 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов