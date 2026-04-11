Американский корабль Cygnus XL стартовал к МКС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman стартовал в субботу к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 07:41 по времени Восточного побережья США.

Стыковка корабля Cygnus XL с МКС намечена на понедельник в 12:50 по времени Восточного побережья США. Она будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Корабль Cygnus XL доставит на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Он пробудет в составе МКС до октября.

Миссия CRS-24 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС.

Это второй полет Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Всего на станцию совершили полеты 23 "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.