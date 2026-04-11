Американский космический корабль Cygnus XL выведен на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman, стартовавший в субботу к Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Корабль вышел на заданную орбиту, взял курс на МКС", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 07:41 по времени Восточного побережья США (в 14:41 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 15 минут "грузовик" был выведен на орбиту.

Стыковка корабля Cygnus XL с МКС намечена на понедельник в 12:50 по времени Восточного побережья США (в 19:50 по Москве). Он доставит на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

NASA МКС Cygnus XL Falcon 9 SpaceX
