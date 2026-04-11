В Персидский залив зашел ракетный эсминец ВМС США

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Эсминец управляемого ракетного оружия USS Michael Murphy в субботу, пройдя Ормузский пролив, совершил заход в Персидский залив, сообщил журнал Time.

Государственное телевидение Ирана сообщило со ссылкой на высокопоставленного иранского военного чиновника, что американский корабль развернулся после получения предупреждения о том, что будет атакован.

Между тем американский чиновник в интервью порталу Axios опроверг это утверждение, сообщив, что через пролив прошло несколько американских кораблей.

По данным ресурса Marinetraffic, некоторое время назад американский военный корабль двигался обратно из Персидского залива в сторону Ормузского пролива со скоростью 20 узлов в час. Других американских кораблей в заливе зафиксировано не было.

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что американские военные начинают процесс ликвидации мин в Ормузском проливе. "Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ракетный эсминец USS Michael Murphy до прекращения огня между США и Ираном находился в Аравийском море вместе с другими американскими боевыми кораблями и авианосцем USS Abraham Lincoln, которые участвовали в нанесении ударов по Ирану в рамках американской операции. Перед началом боевых действий все американские военные корабли, находившиеся в Персидском заливе, покинули его акваторию.